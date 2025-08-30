30 de agosto de 2025
ALERTA METEOROLOGICA
Tormenta de Santa Rosa: cómo afectará a Buenos Aires y las demás provincias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este sábado 30 de agosto.
El fenómeno climático denominado “Tormenta de Santa Rosa” es recurrente a fines de agosto combina una creencia popular, la historia de una santa y una explicación meteorológica.
Este temporal no es un fenómeno meteorológico en sí, sino que representa las lluvias y tormentas que suceden antes o después de la festividad de Santa Rosa de Lima, es decir, los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.
En ese marco, una alerta naranja anticipa "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", mientras que una amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Resumen de las alertas:
-Tormenta: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Fe.
-Lluvia: La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis.
-Nevada: Mendoza, Neuquén, San Juan.
-Viento: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.
El sábado las lluvias se extenderán al resto de esa provincia, San Luis, San Juan, La Rioja, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires.
Luego, el domingo las precipitaciones seguirán hacia el sur y el este e incluirán a Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, contando el Área Metropolitana.
Aquí se espera que la ciudad de Buenos Aires sea una de las principales afectadas. El lunes, en tanto, las zonas más afectadas serán el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.
Se espera que los valores de precipitación acumulada de todo el temporal sean entre 20 y 120 milímetros. En algunos lugares podría llegar a los 150.