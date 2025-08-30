Volver | La Tecla Nacionales 30 de agosto de 2025 ALERTA METEOROLOGICA

Tormenta de Santa Rosa: cómo afectará a Buenos Aires y las demás provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este sábado 30 de agosto.

Compartir