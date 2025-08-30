Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

El desdoblamiento bonaerense y la ley que cambia la política del escrutinio

Por primera vez en la historia, la provincia de Buenos Aires votará en fecha distinta de la Nación y bajo su propia normativa. Sin PASO, con votos reducidos a válidos o blancos y un escrutinio con reglas estrictas, los comicios del 7 de septiembre se vuelven un laboratorio político: la diferencia la harán los fiscales que dominen el reglamento. El conteo que puede cambiar el rumbo de la elección.

