Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2025 NUMEROS

Provincia afronta vencimiento de deuda y busca autorización para nuevo endeudamiento

El 1 de septiembre vence un pago de 380 millones de dólares; el Ejecutivo bonaerense pidió a Nación usar remanentes y espera que la Legislatura destrabe un nuevo paquete financiero tras las elecciones.

Compartir