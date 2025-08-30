30 de agosto de 2025
NUMEROS
Provincia afronta vencimiento de deuda y busca autorización para nuevo endeudamiento
El 1 de septiembre vence un pago de 380 millones de dólares; el Ejecutivo bonaerense pidió a Nación usar remanentes y espera que la Legislatura destrabe un nuevo paquete financiero tras las elecciones.
El próximo lunes 1 de septiembre la Provincia deberá afrontar el segundo y último vencimiento del año en moneda extranjera por 380 millones de dólares, correspondientes a bonos en dólares y euros. Desde el Ejecutivo aseguran que los fondos ya están garantizados y que se depositarán en el transcurso de la semana, dando continuidad al esquema de refinanciamiento logrado por la actual administración. Los próximos vencimientos de capital llegarán en marzo y septiembre de 2026, en montos similares a los de este año.
Paralelamente, el Gobierno bonaerense solicitó a Nación la autorización para utilizar el último tramo de los remanentes de endeudamientos previos, fondos que serán necesarios para sostener el financiamiento de aquí a fin de año.
El Ejecutivo también espera que, tras las elecciones del 7 de septiembre, la Legislatura retome el debate sobre el nuevo pedido de endeudamiento presentado en mayo, por el equivalente a 1.045 millones de dólares en pesos, junto con la ampliación de Letras de Tesorería por otros 250 millones y la continuidad de las emergencias administrativas. Según fuentes oficiales, estas tres herramientas son indispensables para evitar que la Provincia cierre 2025 con un déficit severo y serias dificultades de gestión.