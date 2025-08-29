Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de agosto de 2025 RECTA FINAL

Kicillof acompaña a Katopodis a su tierra para el cierre de campaña en la Primera

El Gobernador y el primer candidato a senador harán el acto final en San Martín, distrito que el ministro gobernó durante ocho años. Será el martes, Día de la Industria, y además de empresarios del sector habrá sindicalistas, rectores de universidades y representantes de organismos que sufrieron el ajuste del gobierno de Milei.

Compartir