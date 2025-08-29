29 de agosto de 2025
RECTA FINAL
Kicillof acompaña a Katopodis a su tierra para el cierre de campaña en la Primera
El Gobernador y el primer candidato a senador harán el acto final en San Martín, distrito que el ministro gobernó durante ocho años. Será el martes, Día de la Industria, y además de empresarios del sector habrá sindicalistas, rectores de universidades y representantes de organismos que sufrieron el ajuste del gobierno de Milei.
Gabriel Katopodis cerrará la campaña electoral hacia el Senado bonaerense en el lugar donde es fuerte. Es decir, en San Martín, el distrito que gobernó durante ocho años. Será el martes, y el ministro de Infraestructura provincial estará acompañado por el gobernador Axel Kicillof, quien respaldará su candidatura en el acto de cierre de Fuerza Patria (FP) en la primera sección electoral.
El martes es el Día de la Industria. Y la fecha les viene bien a Kicillof y a Katopodis para marcar una vez más el contraste con las políticas del gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Hoy, desde FP difundieron una comparativa entre el Presidente y el Gobernador en temas como la obra pública, la vivienda, la seguridad, la educación, la salud y muchos otros ámbitos.
Entre las diferencias que señalan está la eliminación por parte del gobierno libertario del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y el cierre de más de 15.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) y el ajuste al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en contraste con el financiamiento a pymes y la creación de parques industriales por parte del gobierno de Kicillof.
En el acto de cierre de campaña, que tendrá lugar en el Centro Miguelete, habrá representantes de estos sectores afectados: empresarios industriales y de pymes, dirigentes de cámaras empresarias, sindicalistas, rectores de universidades y miembros del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), organismos que sufrieron no sólo el ajuste de la Nación sino también ataques varios en el marco de la “batalla cultural” emprendida por el mileísmo.
Por supuesto, también habrá funcionarios del gabinete de Kicillof, otros candidatos a legisladores de FP y varios intendentes peronistas de la primera sección.