Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de agosto de 2025 NUEVO FALLO

La Justicia volvió a contradecir a Caputo: se podrán cobrar tasas con la boleta de luz

Un juez federal ratificó que los intendentes pueden incluir el cobro de la tasa de alumbrado en las facturas del servicio eléctrico domiciliario.

Compartir