Francisco Adorni: el fan de Menem, del tango y de Boca que busca conquistar a los platenses

El contador tiene 43 años y es el hermano menor de Manuel Adorni, vocero del presidente, Javier Milei. Lo habían puesto tercero en la lista, pero un llamado de Karina lo llevó al primer lugar. Nacido y criado en la ciudad de las diagonales es candidato a diputado por la Octava Sección

