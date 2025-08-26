Campaña caliente en la Tercera: Domenichini cruzó a Mayra y dijo que “no necesita disfrazarse de pueblo

Yo no necesito disfrazarme de pueblo @mayrasmendoza. Porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto.



