26 de agosto de 2025
POR REDES SOCIALES
Campaña caliente en la Tercera: Domenichini cruzó a Mayra y dijo que “no necesita disfrazarse de pueblo
El candidato de Somos Buenos Aires se cruzó con la postulante de Fuerza Patria a través de la red social X y sostuvo que sabe lo que es “que te choreen a plena luz del día”.
La campaña arrancó caliente en el Conurbano. El candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires en la Tercera sección electoral, Pablo Domenichini, mantuvo un fuerte cruce en la red social X con la candidata de Fuerza Patria, Mayra Mendoza.
A través de las redes, el diputado bonaerense sentenció: “Yo no necesito disfrazarme de pueblo, porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto”.
Y agregó: “Soy parte de una generación que no quiere elegir entre dos fracasos. El sentido común también es una bandera. Y llegó la hora de levantarla bien alto”.
Acto seguido llegó la respuesta de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “Disfrazado estás vos, Pablito, disfrazado de oposición y sos lo mismo que la runfla de Libertad Avanza. La gente no necesita más sommelier de vestimentas ni de frases vacías para Twitter. Mejor pónganse a defender los intereses de los argentinos y de los bonaerenses y no sean más cómplices de este gobierno de coimeros”.
Frente a esa respuesta, Domenichini replicó: “Mayra: ni con la motosierra, ni con la máquina de humo que le pavimentó el camino al gobierno y le armó las listas a LLA. Yo tomo partido por los que laburan, los que sufren el abandono, los que quieren algo nuevo”.
De esta forma, el legislador provincial y rector de la Universidad de Guillermo Brown volvió a marcar su eje de campaña en la cercanía con los vecinos y la defensa de quienes trabajan.