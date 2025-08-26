Apps
Rico Zini juró en el Consejo de la Magistratura

El senador del PRO formalizó su ingreso como consejero suplente al organismo encargado de designar y remover a los jueces en la provincia de Buenos Aires.

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini (PRO) juró hoy como consejero suplente en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, con lo que se completó la integración del organismo, que se encarga de la designación y remoción de los jueces. 

Rico Zini formalizó su ingreso al Consejo como representante del Poder Legislativo en una ceremonia realizada en la sede del Consejo, con la presencia del ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el del propio cuerpo, Daniel Soria, y el procurador general de la Corte, Julio Conte Grand, entre otras figuras. 

En el mismo acto Soria juró en el cargo de presidente del Consejo, en virtud de la rotación anual de ese puesto. 

Los senadores Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, ambos proístas, también estuvieron presentes en la ocasión. Y el peronista Facundo Tignanelli, titular de la bancada de Unión por la Patria (UxP) en Diputados, participó en su rol institucional como vicepresidente del Consejo de la Magistratura.





 

