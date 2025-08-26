Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2025 7000 PUESTOS EN RIESGO

No cede el conflicto en Ternium y Rocca negociará en persona con el sindicato

Con la amenaza del cierre en carpeta, el propietario de la acerera se reunirá con Brunelli buscando destrabar la protesta. Impidieron el ingreso de 150 empleados de limpieza. La Izquierda y el peronismo se solidarizaron con los trabajadores.

