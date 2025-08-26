26 de agosto de 2025
RENUNCIAR YA NO ES OPCIÓN
Todo mal para Makintach: habrá juicio político para la “jueza de Dios”
La magistrada que actuó en el juicio por la muerte de Diego Maradona será sometida a jury por la filmación en secreto de un documental durante las audiencias.
La jueza Julieta Makintach ya no podrá sortear el juicio político en su contra, tras el escándalo por la filmación en secreto de un documental centrado en ella durante el juicio por la muerte del astro futbolístico Diego Maradona.
El jurado de enjuiciamiento admitió la acusación contra Makintach, que ahora deberá enfrentarse a ese proceso, ya que no le queda la opción de renunciar al cargo.
La magistrada fue apartada del tribunal cuando estalló la controversia por la filmación del documental, que iba a llamarse Justicia Divina, pero finalmente todo el juicio debió anularse y ahora habrá que repetir todas las instancias con otro tribunal.
El abogado de Makintach, Darío Saldaño, presentó varias apelaciones para evitar que su clienta llegara al jury, pero fueron rechazadas. Ahora dijo que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El jury no debería hacerse. Es muy particular y extraño”, dijo el abogado. Y sugirió que también los compañeros de tribunal de Makintach en el juicio deberían ser investigados porque “están totalmente involucrados”.