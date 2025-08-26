Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2025 RENUNCIAR YA NO ES OPCIÓN

Todo mal para Makintach: habrá juicio político para la “jueza de Dios”

La magistrada que actuó en el juicio por la muerte de Diego Maradona será sometida a jury por la filmación en secreto de un documental durante las audiencias.

