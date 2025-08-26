26 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Milei vuelve a pisar el Conurbano con una caravana en distrito K
El presidente retomará su campaña por el Gran Buenos Aires con una recorrida por la Tercera sección electoral, luego de la primera foto en Villa Celina con los candidatos seccionales
En vísperas a la elección bonaerense del 7 de septiembre, el presidente Javier Milei nuevamente aterrizará en el Conurbano bonaerense, más precisamente en la Tercera sección, territorio que suele ser arraigado con el peronismo.
Luego de sus actos en La Plata y Junín, Javier Milei encabezará una caravana por Lomas de Zamora, municipio históricamente peronista y que actualmente está comandado por Federico Otermín, dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, también realizaron una masiva capacitación de fiscales, también en la Tercera sección.
El presidente aparecerá nuevamente en suelo bonaerense y tendrá un rol activo en la campaña electoral tanto para la contienda de septiembre como para la de octubre. Pese al escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, Milei seguirá insistiendo con que se trata de una operación kirchnerista a pocos días de la elección.
La última presentación del presidente fue el pasado lunes en Junín, donde hubo incidentes entre militantes kirchneristas y libertarios, sobre todo luego de la denuncia de la candidata a diputada Analía Corvino, quien aseguró que su hijo fue agredido por una patota de militantes K en las adyacencias del teatro donde se realizó el acto.
Al cerrar el acto, Javier Milei manifestó: “En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.
“Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”. Acto seguido, el presidente dejó una polémica frase al asegurar que el kircherismo está molesto porque “les estamos afanando los choreos”.
En Lomas de Zamora, el presidente retomará las caravanas que realizó durante la campaña electoral del 2023, donde se lo vio mostrando la motosierra que luego implementó durante su gestión. El acto comenzará a las 14 horas y contará con la presencia de candidatos a legisladores provinciales que aparecerán en las boletas el próximo 7 de septiembre.
Mientras tanto, la campaña electoral continúa y La Libertad Avanza focaliza sus recorridas por distritos y secciones donde no tienen tanta presencia. El pasado viernes los libertarios desembarcaron en Pergamino, corazón de la Segunda sección donde hay un fuerte predominio de los hermanos Passaglia.
A su vez, se estima que habrá más presentaciones de Javier Milei en el Conurbano previo a las elecciones de septiembre. De acuerdo a lo expresado por la candidata a concejal de La Matanza, Leila Giani, se prepara un cierre de campaña a todo trapo en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires