Milei vuelve a pisar el Conurbano con una caravana en distrito K

LEGISLATIVAS 2025 Andrés Sosa

Kicillof encara el final de la campaña entre el fuego interno, ghosteo y coimas libertarias El Gobernador presenta una agenda modesta hacia el 7 de septiembre mientras evalúa el impacto del escándalo que rodea a Javier Milei y sus funcionarios. Las actividades previstas en un clima poco amigable para el peronismo.