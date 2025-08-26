IOMA contrató a una ex vedette para dar cursos y la oposición estalló en las redes

La Tecla
Uno de los primeros en postear fue el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, quien sostuvo: “Con el mayor de los respetos a la Señora Silvia Peyrou, no puedo dejar de advertir la negligencia, la impericia, el desinterés y el abandono por parte del gobierno provincial de la Obra Social más importante de la Provincia”.
Con el mayor de los respetos a la Señora Silvia Peyrou, no puedo dejar de advertir la negligencia, la impericia, el desinterés y el abandono por parte del gobierno provincial de la Obra Social más importante de la Provincia.— Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 26, 2025
A su turno, su colega del PRO, Fernando Rovello, se sumó a las críticas. “IOMA fundida. Pacientes oncológicos a la deriva sin medicamentos, muchos afiliados tirados en la calle directamente y Axel Kicillof promocionando clases de teatro. Madre mía, después me dicen que no me caliente con este muchacho”, expresó en su cuenta de la red social X.
IOMA fundida. Pacientes oncologicos a la deriva sin medicamentos, muchos afiliados tirados en la calle directamente y @Kicillofok promocionando clases de teatro.— Fernando Rovello (@FerRovello) August 26, 2025
"Un Estado que no paga a los hospitales, que no garantiza insumos y que abandona a médicos y pacientes no es “presente”: es cómplice del colapso. Presente en el despilfarro, ausente en la salud. Con la vida de los bonaerenses no se jode", sostuvo.
Kicillof, mientras tus slogans hablan de “Estado presente”, los hospitales de SAMIC esperan más de 400 palos que les debés y vos gastás la plata en talleres de teatro.— Florencia Retamoso (@florretamoso) August 26, 2025
