IOMA contrató a una ex vedette para dar cursos y la oposición estalló en las redes

Con el mayor de los respetos a la Señora Silvia Peyrou, no puedo dejar de advertir la negligencia, la impericia, el desinterés y el abandono por parte del gobierno provincial de la Obra Social más importante de la Provincia.

La falta de atención, la falta de prestaciones, la… pic.twitter.com/9y8oNPYYjD — Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 26, 2025

IOMA fundida. Pacientes oncologicos a la deriva sin medicamentos, muchos afiliados tirados en la calle directamente y @Kicillofok promocionando clases de teatro.

Madre mía, después me dicen que no me caliente con este muchacho. pic.twitter.com/7kjcJOgMmt — Fernando Rovello (@FerRovello) August 26, 2025