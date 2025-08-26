Apps
Martes, 26 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
26 de agosto de 2025
SE PICÓ

IOMA contrató a una ex vedette para dar cursos y la oposición estalló en las redes

Con una lista interminable de reclamos por parte de los afiliados, la obra social de la Provincia anunció que Silvia Peyrou dará talleres de teatro para personas mayores en CABA y Villa Celina. Un diputado radical y uno del PRO, los primeros en exteriorizar su indignación.

IOMA contrató a una ex vedette para dar cursos y la oposición estalló en las redes
Compartir

Con la obra social de los estatales bonaerenses en el punto de mira, con reclamos de los afiliados que se multiplican por toda la geografía bonaerense, el IOMA volvió a estar en el centro del debate.

La entidad que preside Homero Giles anunció esta mañana que la ex vedette Silvia Peyrou dictará un taller de teatro para personas mayores, que será gratuito para los afiliados, aunque -claro está- la otrora figura de la televisión, el cine y el teatro recibirá una compensación por su trabajo.

De acuerdo con los flyers que difundió el IOMA, el curso tiene ya dos localizaciones confirmadas: en Ciudad de Buenos Aires, con fecha de inicio el 11 de septiembre, y el 9 de ese mes en Villa Adelina, localidad situada entre los distritos bonaerenses de San Isidro y Vicente López.

La difusión de esta actividad, a cargo de la ex pareja del cantante Cacho Castaña y tapa de Playboy en 1987, desató una ola de durísimas críticas por parte de dirigentes de la oposición, que descargaron su indignación en las redes sociales.Uno de los primeros en postear fue el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, quien sostuvo: “Con el mayor de los respetos a la Señora Silvia Peyrou, no puedo dejar de advertir la negligencia, la impericia, el desinterés y el abandono por parte del gobierno provincial de la Obra Social más importante de la Provincia”.

“La falta de atención, la falta de prestaciones, la utilización de los recursos de los afiliados para cualquier cosa ponen en serio riesgo la salud pública de los bonaerenses. No es una comedia, no es un sainete, no es una obra de teatro. Es una tragedia, Gobernador”, añadió el marplatense. 

Finalmente, el legislador boina blanca señaló que “los afiliados de IOMA necesitan proteger su salud y su vida. Deje el teatro. Deje de hacer payasadas con la plata de los bonaerenses”.
 A su turno, su colega del PRO, Fernando Rovello, se sumó a las críticas. “IOMA fundida. Pacientes oncológicos a la deriva sin medicamentos, muchos afiliados tirados en la calle directamente y Axel Kicillof promocionando clases de teatro. Madre mía, después me dicen que no me caliente con este muchacho”, expresó en su cuenta de la red social X.

Desde la bancada libertaria, la también diputada provincial Florencia Retamoso sumó sus dardos. "Kicillof, mientras tus slogans hablan de “Estado presente”, los hospitales de SAMIC esperan más de 400 palos que les debés y vos gastás la plata en talleres de teatro", lanzó.
 "Un Estado que no paga a los hospitales, que no garantiza insumos y que abandona a médicos y pacientes no es “presente”: es cómplice del colapso. Presente en el despilfarro, ausente en la salud. Con la vida de los bonaerenses no se jode", sostuvo.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LEGISLATIVAS 2025
Andrés Sosa

Kicillof encara el final de la campaña entre el fuego interno, ghosteo y coimas libertarias

El Gobernador presenta una agenda modesta hacia el 7 de septiembre mientras evalúa el impacto del escándalo que rodea a Javier Milei y sus funcionarios. Las actividades previstas en un clima poco amigable para el peronismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Ojalá ponga el mismo dinero”: un palo de Máximo a Kicillof reavivó la interna en Fuerza Patria

IOMA contrató a una ex vedette para dar cursos y la oposición estalló en las redes

Quién es Florencia Revah, la mujer hallada sin vida dentro de un auto en San Antonio de Areco

Renunció el presidente del Astillero Río Santiago y habrá reemplazo después del 7S

"Venimos por el voto que le diga no a Milei"

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET