26 de agosto de 2025
EL ESCANER DE DESCONFIADOS
Bazze: el hijo de un histórico debuta en elecciones y propone la autonomía municipal
Leandro Bazze, es hijo del referente de la UCR, el exdiputado Miguel Angel Bazze. Es su primera vez en una elección y quiere ser concejal por la ciudad de La Plata por Somos Buenos Aires
El programa Desconfiados que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas por Cadena Río sigue con su sección "El escáner de los candidatos" donde se van presentando los perfiles, trayectorias, actividades paralelas a la política, escándalos, denuncias y datos de color de los postulantes de las diferentes fuerzas de la ciudad de La Plata, tanto para la Legislatura como para el Concejo Deliberante. En este caso fue el turno de Leandro Bazze, primer candidato al Concejo Deliberante por Somos Buenos Aires.
Es afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), donde ocupa el cargo de secretario general de la UCR en La Plata.
Su trayectoria incluye una activa participación en campañas locales, con énfasis en recorridas por barrios como Gorina, Parque Saavedra, La Cumbre, Tolosa, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, José Hernández y Los Hornos, donde viene dialogando con vecinos, comerciantes y emprendedores sobre temas como inseguridad, infraestructura y empleo.
Ha criticado duramente a los gobiernos nacional (de Javier Milei), provincial (de Axel Kicillof) y municipal (de Julio Alak), acusándolos de corrupción, ajuste económico y ausencia estatal, y posiciona a "Somos Buenos Aires" como la alternativa a los "extremos populistas"
Apoya causas como el financiamiento universitario y la educación pública, celebrando victorias legislativas contra recortes presupuestarios.
También ha impulsado mesas de diálogo con asociaciones de comerciantes y emprendedores, proponiendo alivio fiscal y simplificación de trámites.
Historia Familiar
Leandro Bazze es hijo de Miguel Ángel Bazze, exdiputado nacional por la UCR y una figura destacada en el radicalismo bonaerense con una extensa trayectoria en la Cámara de Diputados.
Propone un Plan Integral de 7 ejes para garantizar derechos básicos en el Gran La Plata, enfocado en combatir la pobreza que afecta a más de 400.000 personas, con énfasis en barrios populares sin servicios esenciales:
1. Urbanización de barrios populares : acceso a agua potable, cloacas, gas natural, electricidad segura, pavimentación, veredas y drenaje.
2. Priorización de infraestructura básica: reasignar presupuestos de proyectos ornamentales a servicios esenciales.
3. Plan de empleo para barrios: capacitación en oficios, contratación de mano de obra local, microcréditos y apoyo a emprendimientos comunitarios.
4. Transporte y conectividad: rutas de colectivos accesibles, apertura de calles para ambulancias y patrulleros, iluminación total.
5. Salud y educación cercanas: renovación de CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud), bases de SAME en barrios, vacunación anual, salud mental y nutrición infantil; jardines maternales, Plan de Alfabetización Barrial, comedores estudiantiles, jornada extendida y corredores seguros.
6. Mesa de acción comunitaria: participación de vecinos, universidades, clubes y organizaciones sociales para definir prioridades y monitorear obras.
7. Medición real de la pobreza: sistema multisectorial en acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina).
Adicionalmente, propone autonomía municipal para que La Plata retenga más fondos provinciales (actualmente solo 2 de cada 10 pesos aportados vuelven), mejorar seguridad con anillos digitales y patrullaje, y resolver problemas de agua y salud pública.