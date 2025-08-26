Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2025 EL ESCANER DE DESCONFIADOS

Bazze: el hijo de un histórico debuta en elecciones y propone la autonomía municipal

Leandro Bazze, es hijo del referente de la UCR, el exdiputado Miguel Angel Bazze. Es su primera vez en una elección y quiere ser concejal por la ciudad de La Plata por Somos Buenos Aires

