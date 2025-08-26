Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2025 MOVIMIENTOS

Renunció el presidente del Astillero Río Santiago y habrá reemplazo después del 7S

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la dimisión de Pedro Wasiejko, quien era el titular del Ente Administrador del ARS. Mientras tanto, habrá novedades sobre su sucesor luego de las elecciones provinciales.

