Martes, 26 agosto 2025
26 de agosto de 2025
Renunció el presidente del Astillero Río Santiago y habrá reemplazo después del 7S

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la dimisión de Pedro Wasiejko, quien era el titular del Ente Administrador del ARS. Mientras tanto, habrá novedades sobre su sucesor luego de las elecciones provinciales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que Pedro Wasiejko dejó de ser el presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago (ARS). Asimismo, ahora comienzan las especulaciones sobre el reemplazo.

A través del Decreto N° 2084, publicado en el Boletín Oficial este martes, se dio luz verde a la aceptación de la renuncia de Wasiejko a partir del del 20 de agosto. Asimismo, se indicó que la Dirección de Sumarios Administrativos informó que el funcionario saliente no posee actuaciones sumariales en trámite.

La normativa lleva las firmas del gobernador, Axel Kicillof, y los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Carlos Bianco (Gobierno). 

Según pudo conocer La Tecla, fuentes del Gobierno bonaerense adelantaron que no habrá un reemplazo hasta después de las elecciones del 7 de septiembre. De esta manera, reiteraron que la prioridad es llegar de la mejor manera a la primera batalla electoral del año.

El nombramiento de Wasiejko fue el 21 de marzo de 2021 tras la renuncia presentada por Sergio Ariel Basteiro, quien había sido designado por el Gobierno nacional de Alberto Fernández como embajador en Bolivia. Hasta ese momento, se desempeñaba como miembro del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata en representación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, es ingeniero electrónico agregado de la Universidad Tecnológica de Avellaneda; es secretario general de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA); y secretario del Interior y Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Mientras tanto, este marzo Kicillof encabezará una actividad en el distrito de Ensenada, lugar donde está emplazado el ARS. Junto al intendente Mario Secco, participará del primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables: "Soberanía, trabajo digno y salarios justos".

