26 de agosto de 2025 FEMICIDIO

Quién es Florencia Revah, la mujer hallada sin vida dentro de un auto en San Antonio de Areco

La mujer convivía con Esteban Alejandro Suárez, hasta que ella lo denunció por violencia de género y él se tuvo que ir a otra vivienda, ubicada en General Pacheco. El auto donde fueron encontrada la pareja estaba radicado en la misma ciudad.

