26 de agosto de 2025
FEMICIDIO
Quién es Florencia Revah, la mujer hallada sin vida dentro de un auto en San Antonio de Areco
La mujer convivía con Esteban Alejandro Suárez, hasta que ella lo denunció por violencia de género y él se tuvo que ir a otra vivienda, ubicada en General Pacheco. El auto donde fueron encontrada la pareja estaba radicado en la misma ciudad.
Florencia Revah y Esteban Alejandro Suárez fueron encontrados muertos el domingo por la tarde dentro de un Chevrolet Onix blanco, estacionado bajo un árbol y sin patentes visibles, a pocos metros de la Ruta Nacional 8, a tres kilómetros del centro de San Antonio de Areco.
Las primeras pericias del caso sugerían un femicidio seguido de suicidio. En ese marco, tras una ardua investigación, se confirmó que la mujer había denunciado a su pareja por violencia de género.
Según pudo reconstruirse, Revah y Suárez "estaban juntos hace varios años, pero en el último tiempo iban y venían más de lo que estaban. Tenían una relación complicada, marcada por la violencia", señaló un ex compañero de trabajo.
Hace unos años Florencia vendía autos en un conocido concesionario ubicado sobre la Avenida Del Libertador, en la Ciudad del Buenos Aires, pero en el último tiempo habría cambiado de rubro y pasó a vender ventiladores. Él trabaja en una casa de cambio.
Del mismo modo, según lo que había declarado la madre de la mujer en la Fiscalía de Mercedes, Suárez tenía una denuncia por “violencia de género, una solicitud de prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión”.
Según fuentes de la investigación y los primeros datos de la autopsia, el caso se trata de un femicidio: Revah tenía cinco impactos de bala, uno de ellos en el cuello. Mientras que Suárez, uno en la sien. "De no surgir algo de último momento de la Policía Científica, es un caso casi cerrado de femicidio y suicidio", dijeron.