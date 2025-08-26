Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2025 AVANCES

Causa ANDIS: la Justicia bloqueó cajas de seguridad y realizó nuevos allanamientos

La investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza con allanamientos, secuestros de dinero y análisis de celulares, tras audios filtrados del exdirector Diego Spagnuolo. El Gobierno removió al funcionario y ordenó una intervención, mientras la Justicia bloquea cajas de seguridad y prohíbe salidas del país a los involucrados. Milei evitó referirse al caso en un reciente acto en Junín

