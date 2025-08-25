25 de agosto de 2025
El radicalismo desembarcó en Gobernación para llevarle inquietudes por la elección
Miguel Fernández y Pablo Domenichini estuvieron en La Plata para mantener un encuentro con una funcionaria de Kicillof. Poco movimiento y mucho desconocimiento del electorado rumbo a septiembre
Pese a que la política está enfocada en las próximas elecciones, todavía hay poco movimiento tanto en el Conurbano bonaerense como en el interior. Pese a que en gobernación hubo un acto encabezado por Axel Kicillof para condecorar a efectivos policiales, por los pasillos hubo movimientos de dirigentes radicales y una serie de reuniones con integrantes del Ejecutivo bonaerense.
Durante la tarde se los vio a los referentes de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Miguel Fernández y Pablo Domenichini, ingresar al despacho de la secretaria general de la Provincia, Agustina Vila.
Allí los dirigentes boina blanca fueron a llevarle algunas inquietudes relacionadas a la campaña electoral y al desconocimiento del electorado sobre qué se vota tanto en septiembre como en octubre.
Tanto el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, como el titular de la Convención de Contingencia, Pablo Domenichini, le trasladaron una serie de cuestiones vinculadas al “poco movimiento electoral” rumbo a septiembre.
Además de la poca cartelería en las calles, desde el radicalismo bonaerense alertaron porque la población no tiene conocimiento sobre qué se vota tanto el 7 de septiembre como en el 26 de octubre, donde se renuevan autoridades legislativas tanto a nivel nacional como en la provincia.
Los dirigentes también recalcaron que esta problemática se ve con mayor firmeza en el interior de la provincia. “Nadie sabe qué se vota y cómo se vota”, más teniendo en cuenta que habrá dos mecanismos distintos para votar. En septiembre se utilizará la tradicional boleta sábana, mientras que en octubre estará el debut de la Boleta Única Papel (BUP).
A su vez, Fernández y Domenichini también mostraron su preocupación por la poca capacitación a fiscales que hay en el territorio. Los dirigentes ven que hay muy poca difusión de la elección y sostuvieron que desde la Provincia no hay una política clara para combatir el ausentismo electoral, una de las principales preocupaciones de todas las fuerzas políticas.
Desde la Unión Cívica Radical bonaerense ven mucha inacción en la provincia y fueron a llevarle las inquietudes a la secretaria general del gobernador Axel Kicillof. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y crece el temor por el ausentismo electoral.