25 de agosto de 2025
MUNDO
Nicolás Maduro cede a la presión internacional y libera a 13 presos políticos
Los dirigentes opositores celebraron la medida como un avance, aunque recordaron que todavía hay más de 800 personas detenidas por motivos políticos en el país.
Un grupo de 13 presos políticos en Venezuela fueron excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia, el dirigente opositor Pedro Guanipa y los exalcaldes Rafael Ramírez Colina y Nabil Maalouf.
Henrique Capriles, electo diputado de la Asamblea Nacional en mayo pasado, difundió los nombres de los liberados a través de sus redes sociales. Entre ellos se encuentran Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.
En tanto, recibieron el beneficio de “casa por cárcel” el exalcalde Rafael Ramírez Colina, el dirigente Pedro Guanipa, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda y David Barroso.
“Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos”, expresó Capriles, aunque advirtió que todavía permanecen detenidas muchas personas por motivos políticos.
La medida de Maduro llega en un momento de fuerte presión internacional por los presos políticos en Venezuela, buscando reducir tensiones con organismos internacionales y medios de comunicación extranjeros.
La liberación parcial de opositores es interpretada como un gesto político, mientras el caso de Nahuel Gallo sigue generando preocupación en Argentina y en organismos de derechos humanos.