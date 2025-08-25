25 de agosto de 2025
DECLARACIONES
Kicillof calificó de “escabroso” el caso de presuntas coimas
El gobernador bonaerense pidió a la Justicia actuar con celeridad y apuntó contra el vínculo directo del exfuncionario con el presidente Javier Milei.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al caso de las presuntas coimas que investiga la Justicia en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y lo definió como “escabroso” y de “enorme gravedad”. En ese sentido, reclamó que la investigación avance con rapidez para esclarecer los hechos.
Durante una entrevista en Radio 10, el mandatario sostuvo que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tenía una relación directa con el presidente Javier Milei. “Es la persona que más veces visitó la Casa Rosada y Olivos. Son carne y uña”, afirmó, al tiempo que consideró que la decisión del gobierno nacional de desplazarlo tras la difusión de audios lo compromete aún más.
Kicillof recordó además las polémicas declaraciones de Spagnuolo en el caso de Ian Moche, el niño con autismo a quien el exfuncionario le cuestionó la exención de peajes. “Una persona capaz de decirle eso a un niño es capaz de cualquier cosa”, señaló, y agregó que su perfil “demuestra falta de escrúpulos”.
Finalmente, advirtió sobre las irregularidades detectadas en el caso, como el intento de fuga de un involucrado con dinero en efectivo y la existencia de una caja fuerte abierta. “Espero que se trate de una investigación seria, porque se trata de un escándalo de magnitud inédita”, concluyó.