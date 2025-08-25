Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de agosto de 2025 DECLARACIONES

Kicillof calificó de “escabroso” el caso de presuntas coimas

El gobernador bonaerense pidió a la Justicia actuar con celeridad y apuntó contra el vínculo directo del exfuncionario con el presidente Javier Milei.

