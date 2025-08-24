Apps
Domingo, 24 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
24 de agosto de 2025
LA MISMA HISTORIA DE SIEMPRE

Las tasas y los caminos en la provincia

Un tuit del candidato y productor Pedro Vigneau encendió el debate sobre la carga tributaria de los caminos rurales, reflejando un malestar generalizado en el sector agropecuario por la falta de contraprestación de los municipios.

Las tasas y los caminos en la provincia
Compartir

El malestar de los productores rurales con las tasas viales volvió a sumar un nuevo capítulo a través de las redes sociales. El productor y candidato a senador provincial, Pedro Vigneau, encendió la discusión con un tuit que se viralizó en pocos minutos. Allí, a través de unas fotos que muestran una camioneta en un camino lleno de barro, apuntó contra la gestión municipal de Bolívar: “El tema es que tu estado presente me está afanando la guita que le pago por tasa vial hace más de 10 años y no hace nada”. 
 

La reacción de Vigneau no es aislada: resume un sentimiento compartido por buena parte del sector agropecuario, que asegura estar pagando una tasa sin recibir la contraprestación que debería justificarla. En la práctica, el tributo se cobra en función de la cantidad de hectáreas de cada campo, sin considerar la productividad ni el uso real de los caminos. Para muchos, se trata más bien de un impuesto encubierto antes que de una tasa vinculada a un servicio.

El problema se potencia al observar el mapa bonaerense: un relevamiento de CARBAP muestra que mientras algunos municipios no cobran tasa vial, otros aplican montos que superan los $17.000 por hectárea al año. La disparidad genera tensiones adicionales, porque los productores de un distrito pueden quedar en clara desventaja competitiva frente a los de sus vecinos, solo por la ubicación geográfica.

Los intendentes, por su parte, defienden la medida como una de las pocas fuentes genuinas de recaudación propia, necesarias para sostener obras locales en un contexto de alta dependencia de la coparticipación. Pero la contracara es un creciente descontento que se organiza en notas formales, reclamos institucionales y, cada vez más, en expresiones virales que exponen la falta de confianza en la gestión municipal.

A este panorama se suma otro elemento clave: el impacto real en la producción. Un informe sectorial estima cuántos kilos de trigo o soja se necesitan para cubrir la tasa vial según cada municipio. Allí se observa que en lugares como Chivilcoy, Colón o Necochea, la presión tributaria puede equivaler a más de 80 kilos de trigo o 60 kilos de soja por hectárea al año. Estos números ayudan a dimensionar la carga no solo en pesos, sino también en recursos productivos concretos.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DISCAPACIDAD

Pese a que el gobierno está “tranquilo”, las coimas de la ANDIS afectan al oficialismo

Guillermo Francos vinculó los audios con una maniobra política previa a las elecciones, pero el gobierno pierde terreno en la calle online y cae en imagen.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Las presiones internas a Kicillof para que designe jueces de la Corte bonaerense

La Libertad Avanza aterrizó en una sección hostil y se reactivó el acto de Milei en Junín

La Justicia hizo modificar la lista de Fuerza Patria en Zárate

Bianco: “Puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia”

La Provincia hizo un simulacro a gran escala para las elecciones del 7 de septiembre

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET