22 de agosto de 2025 AGENCIA DE DISCAPACIDAD

Múltiples allanamientos en el marco de la investigación por presuntas coimas

La Justicia Federal allanó la Agencia Nacional de Discapacidad y la Droguería Suizo Argentina por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos. La investigación apunta a un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos

