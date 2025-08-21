Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de agosto de 2025 ECONOMÍA

La Provincia lanza un ambicioso paquete de alivio fiscal para empresas y Pymes

ARBA dio detalles acerca de un nuevo régimen para evitar saldos a favor, suspensión de embargos y devoluciones exprés ampliadas. Están dirigido a empresas, pymes y micropymes.

Compartir