Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de agosto de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia emitirá el sexto tramo de Letras del Tesoro por $10.000 millones

Mediante la Resolución Nº 79 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense dispuso una nueva emisión en el marco del Programa 2025. Los títulos se integrarán en pesos y estarán garantizados con recursos de coparticipación. Los detalles

Compartir