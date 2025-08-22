22 de agosto de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia emitirá el sexto tramo de Letras del Tesoro por $10.000 millones
Mediante la Resolución Nº 79 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense dispuso una nueva emisión en el marco del Programa 2025. Los títulos se integrarán en pesos y estarán garantizados con recursos de coparticipación. Los detalles
A través de la Resolución Nº 79 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía bonaerense autorizó la emisión del sexto tramo del Programa de Letras del Tesoro 2025, por un monto total de valor nominal $10.000 millones.
La colocación se realizará mediante licitación pública en el mercado local y contempla la posibilidad de emitir uno o varios instrumentos en pesos, integrables en efectivo y/o en especie. Las Letras podrán colocarse a descuento o con cupón de interés fijo o variable, con vencimientos dentro del ejercicio financiero 2025 y un plazo máximo de 365 días.
Los títulos estarán garantizados con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y podrán ser negociados en A3 Mercados S.A., con listado en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). El Banco de la Provincia de Buenos Aires actuará como agente financiero y la Caja de Valores S.A. como depositaria.
El programa general de emisión para este año fue aprobado por la Tesorería General de la Provincia por hasta USD 300 millones o $134.662 millones, con el fin de cubrir necesidades estacionales de financiamiento de corto plazo.
La licitación del sexto tramo fue fijada para el 24 de junio y la emisión y liquidación para el 26 del mismo mes.