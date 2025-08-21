Volver | La Tecla Nacionales 21 de agosto de 2025 SESION CARGADA

Diputados aprobó la distribución automática de los ATN y ratificó el veto a las jubilaciones

La Cámara de Diputados convirtió en ley el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, un revés para el gobierno de Milei que buscaba mantener su discrecionalidad. Además, se mantuvo el veto presidencial al aumento de jubilaciones, mientras la oposición logró rechazar el veto a la emergencia por discapacidad, en un debate marcado por acusaciones de presiones.

