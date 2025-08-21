Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de agosto de 2025 EN CAMPAÑA

Valenzuela: “La Policía se esfuerza, pero hace falta un gobernador que lidere”

El Intendente de Tres de Febrero y candidato a senador provincial por La Libertad Avanza dialogó con La Tecla sobre la seguridad. "Es la principal demanda de los bonaerenses y una deuda pendiente", indicó.

Compartir