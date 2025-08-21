21 de agosto de 2025
EN CAMPAÑA
Valenzuela: “La Policía se esfuerza, pero hace falta un gobernador que lidere”
El Intendente de Tres de Febrero y candidato a senador provincial por La Libertad Avanza dialogó con La Tecla sobre la seguridad. "Es la principal demanda de los bonaerenses y una deuda pendiente", indicó.
Surgido de las filas del PRO, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, es hoy una de las figuras descollantes de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Tan así es, que figura al tope de la lista de candidatos a senadores provinciales del espacio libertario por la Primera sección electoral. Valenzuela construyó su capital político enfocándose en la eficiencia en el uso de los recursos y en eliminar tasas y trabas burocráticas para el comercio y otras actividades económicas, pero también tiene una visión sobre el tema de la seguridad, que piensa llevar a la Legislatura. Algunos lo aventuran como el reemplazante de Bullrich en Nación.
“Vamos a ir con mucha contundencia en todos los proyectos que defiendan a las víctimas”, anticipó el alcalde. También se propone trabajar “en la línea de articular y descentralizar mucho más un trabajo conjunto entre la Provincia y las intendencias, que son las que están más cerca y conocen mucho mejor el mapa del delito”.
Valenzuela considera que la inseguridad “es el tema principal de esta campaña, junto a los temas económicos”, y por eso puntará a “temas de laburo y seguridad”.
El jefe comunal es crítico del kirchnerismo y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien considera ineficaz en el combate contra la inseguridad.
“La seguridad es la principal demanda de los bonaerenses, y una deuda pendiente del gobierno provincial. Más allá del esfuerzo que hace la policía, acá falta un gobernador que lidere la seguridad”, dijo el tresfebrerense. “Lo que falta es una mayor decisión política del Gobernador y que cambie su sesgo ideológico. Si no cambia el gobernador, hay que cambiar al gobernador con el voto popular”, agregó.
Valenzuela marca un contraste entre el gobierno bonaerense y la administración de Javier Milei, específicamente su ministra de Seguridad. “Hace falta compromiso en los temas centrales, como lo plantea Patricia Bullrich: edad de imputabilidad, ley de reiterancia y demás”, argumentó. En cambio, dijo que “el Gobernador no se involucra porque parece militar en el equipo de (Eugenio) Zaffaroni”.
“La Libertad Avanza se pone del lado de las víctimas, de proteger a las personas de bien, de invertir y respaldar a las fuerzas de seguridad, y no en la justificación del delincuente”, enfatizó el jefe comunal y candidato a senador.
Otra deficiencia que marca como tema a resolver es la falta de apoyo al Poder Judicial. “Hay que reforzar el trabajo de la Justicia. Hay un montón de cargos vacantes. Los jueces y los fiscales necesitan respaldo político para hacer mejor su tarea”, apuntó.