Los candidatos platenses debaten en la Universidad del Este
La casa de altos estudios organizó un encuentro con varios de los cabezas de lista al Concejo Deliberante de La Plata. Tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto a partir de las 18.
Compartir
A pocos días de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, la Universidad del Este organizó el Primer Debate Público de candidatos y candidatas al Concejo Deliberante de La Plata, que se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 18.
La entidad organizadora explicó que “este encuentro, concebido como un espacio plural, democrático y de libre acceso, busca ofrecer a la ciudadanía una herramienta confiable para conocer, comparar y reflexionar sobre las propuestas de quienes aspiran a representar a los vecinos en el Concejo Deliberante”.
“Al mismo tiempo, constituye una experiencia formativa única para nuestros estudiantes, quienes participarán activamente en la organización, moderación, cobertura y análisis del evento. El debate reunirá a candidatos y candidatas de fuerzas políticas con representación legislativa efectiva, garantizando así una discusión sustantiva y representativa del escenario político local” añadieron”.
Además, señalaron que “esta iniciativa, innovadora en el ámbito académico local, busca constituirse en un verdadero servicio público que promueva la participación ciudadana, la transparencia, la igualdad de condiciones y el respeto por la diversidad de ideas, fortaleciendo el derecho a una ciudadanía informada”.
El debate contará con la participación de candidatos y candidatas a primer concejal pertenecientes a listas oficializadas con representación legislativa efectiva, entre ellos Juan Pablo Allan (La Libertad Avanza); Manuela Forneris (Frente Somos Buenos Aires - UCR); Luana Simioni (Frente de Izquierda - Unidad) y Sergio Ressa, de Fuerza Patria.
El encuentro se realizará en el Auditorio Principal de la Universidad del Este, un espacio especialmente preparado para el desarrollo de eventos académicos y conferencias. La actividad será registrada en su totalidad y difundida a través de nuestros canales digitales institucionales, lo que permitirá su seguimiento tanto de manera presencial como remota de forma asincrónica
“La organización de este evento es fruto del trabajo conjunto entre la Carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Observatorio de Comunicación Política y Opinión Pública de la Facultad de Diseño y Comunicación, integrando investigación, producción académica y compromiso con la vida democrática”, sostuvo la casa de altos estudios.
La sede central de la Universidad del Este (UDE) se encuentra ubicada en calle 2 N° 684 entre 45 y 46 de la capital provincial.