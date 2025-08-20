Alfonso: “Después de la reforma de 1994, se le cree de antemano a la víctima”

#EnVivo | 🔴 Por Desconfiados @marielabranda junto a @drjorgealfonso (Abogado Penalista) sobre las falsas denuncias y sus consecuencias legales.



📌"En Argentina después de la reforma de 1994, en la justicia se le cree de antemano a la víctima".



🎧https://t.co/9JGDCkCabA pic.twitter.com/4VPlXL8eu6