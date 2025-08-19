Volver | La Tecla Nacionales 19 de agosto de 2025 TODAS LAS FECHAS

Cómo sigue el calendario electoral nacional tras el cierre de listas

A medida que se pone en marcha el cronograma electoral y se acercan las legislativas del 26 de octubre, cada etapa legal y técnica cobra mayor relevancia. ¿Cómo siguen las fechas en el camino al cuarto oscuro?

