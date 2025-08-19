19 de agosto de 2025
Provincia vuelve a la carga contra Nación y defiende la política salarial bonaerense
El ministro de Economía bonaerense defendió los acuerdos salariales alcanzados en la provincia y acusó al Gobierno nacional de lograr superávit a costa del ajuste en sueldos, jubilaciones y fondos que deberían destinarse a obras y emergencias.
El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, cuestionó con dureza al Gobierno nacional al referirse a la situación fiscal del país y al tratamiento de los ingresos de trabajadores y jubilados. En declaraciones recientes, el funcionario destacó los esfuerzos realizados por la administración provincial para sostener el poder adquisitivo de los empleados estatales, en contraste con las medidas aplicadas por la Nación.
Según informó López, “la semana pasada cerramos un nuevo acuerdo paritario con un aumento del 2,5% en agosto”, lo que permitirá que los salarios de los trabajadores provinciales alcancen un 22,9% de incremento acumulado en lo que va de 2025. El ministro reconoció que este esfuerzo se realiza “a pesar de una compleja situación fiscal”, y señaló que el objetivo del gobierno bonaerense es proteger el ingreso de sectores esenciales como docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad.
Frente a este panorama, el funcionario criticó la estrategia económica del Gobierno nacional, al que acusó de “maquillar el superávit” mediante la apropiación de recursos que, según dijo, deberían estar destinados a obras públicas y atención de emergencias. “Mientras las provincias hacemos un enorme esfuerzo por sostener los ingresos de maestros, policías y médicos, el Gobierno nacional maquilla el superávit apropiándose de recursos que deberían destinarse a obras y emergencias, entre muchos otros, y ajustando salarios y jubilaciones”, enfatizó.
En ese sentido, López sostuvo que la administración central lleva adelante políticas de ajuste que profundizan la desigualdad social. “Al abandono y la crueldad del Gobierno nacional le oponemos consenso, trabajo y diálogo”, sentenció. Según explicó, la estrategia del gobierno provincial se basa en la construcción de acuerdos con los distintos sectores y en la preservación del empleo y la capacidad de consumo, como herramientas para sostener la economía local.
Finalmente, el ministro afirmó que la Provincia seguirá apostando al diálogo y a la responsabilidad fiscal para atravesar el escenario actual. “Sabemos que esa es la mejor manera de seguir construyendo un mejor futuro para las y los bonaerenses”, concluyó.