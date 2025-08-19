Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2025 UNA MAS...

Provincia vuelve a la carga contra Nación y defiende la política salarial bonaerense

El ministro de Economía bonaerense defendió los acuerdos salariales alcanzados en la provincia y acusó al Gobierno nacional de lograr superávit a costa del ajuste en sueldos, jubilaciones y fondos que deberían destinarse a obras y emergencias.

Compartir