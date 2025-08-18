18 de agosto de 2025
MARCHA ATRÁS
Milei suspendió su acto en Junín por las condiciones climáticas
Desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado anunciando la suspensión del acto de presentación de los diputados nacionales en el distrito de la Cuarta sección.
Luego de su presentación en La Plata, donde realizó fuertes críticas a Axel Kicillof y presentó a cada uno de los cabeza de lista para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el presidente de la Nación, Javier Milei, suspendió el acto que tenía previsto en Junín para el día de mañana.
El Jefe de Estado debió posponer el acto en el distrito de la Cuarta sección debido a las condiciones climáticas que azotarán al suelo bonaerense durante la jornada de martes, donde se esperan fuertes lluvias y ráfagas de viento. En tierras de Pablo Petrecca, el presidente tenía previsto presentar a todos los candidatos a diputados nacionales que aparecerán en la boleta de La Libertad Avanza el próximo 26 de octubre.
Para confirmar la suspensión, desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado explicando los motivos: “De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery las previsiones indican una formación de un sistema meteorológico adverso (cilclogénesis), caracterizado por un cielo nublado, con lluvias de distinta intensidad (moderadas a fuertes por momentos), techos nubosos bajos y reducción de visibilidad”.
Allí añadieron que con esas condiciones “los aeródromos de las ciudades de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea de ningún tipo de aeronave bajo las reglas de vuelos visuales, para las cuales es necesaria una meteorología acorde, lo que no se cumpliría en la jornada mencionada. Esto implica que, aun considerando la posibilidad de un traslado en helicóptero por debajo del nivel de las nubes, la probabilidad de que la aeronave deba regresar al aeropuerto de origen son muy alta”.
Luego de describir algunas cuestiones meteorológicas, en el comunicado indican que “no es posible asegurar la operación de traslado del Sr Presidente de la Nación en virtud de las actividades programadas. Todo esto, debido a las altas probabilidades de condiciones meteorológicas desfavorables para la operación de todo tipo de aeronaves, las cuales como ya se dijo no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto”.
Con esta situación, el presidente debió suspender la visita que tenía programada para mañana en Junín, donde debía presentar a sus candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Todavía no está confirmada la fecha de reprogramación.
Durante la jornada, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, y su par del PRO Bonaerense, Cristian Ritondo, se reunieron en CABA para continuar diagramando la campaña electoral tanto para las elecciones del 7 de septiembre como las del 26 de octubre. Se esperan otras recorridas de campaña en algunos distritos como Pergamino y La Costa, pero su parada en Junín debió ser suspendida y no se sabe cuando se realizará.