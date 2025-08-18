18 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Luego del cierre, Bianco descartó broncas de intendentes dentro de Fuerza Patria
Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, para repasar la agenda de Axel Kicillof y brindar detalles de cara al simulacro de elecciones. Además, desestimó broncas residuales por el cierre de listas.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, para repasar la agenda de Axel Kicillof y brindar detalles de cara al simulacro de elecciones. Además, desestimó broncas residuales por el cierre de listas.
En primer lugar, Bianco precisó que el gobernador Axel Kicillof tendrá una “semana muy movida” e inicia este lunes con la firma de convenios leasing con 20 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Dichos convenios equivalen a un total de 11 millones de pesos, destinados a equipamiento y maquinarias.
Municipios alcanzados: Avellaneda, Bolívar, Bragado, Campana, Colón, Daireaux, Dolores, General Arenales, General Rodriguez, General San Martín, Junín, Lomas de Zamora, Mercedes, Necochea, Pilar, Pilar, Salto, San Cayetano, Tigre y Villarino.
El día martes, el Gobernador estará presente en tres distritos. En primer lugar, en San Miguel para la entrega de vehículos policiales y 529 escrituras en el marco del programa “Mi escritura, mi casa”. Luego en Jose C. Paz para entregar vehículos policiales y luego en Malvinas Argentinas varias actividades entre inauguraciones y entrega de patrulleros.
El día miércoles, Kicillof dirá presente en Balcarce donde también se entregarán vehículos patrulleros pertenecientes al Ministerio de Seguridad e inaugurar un Centro de Atención Primaria de la Salud, una inversión que representa un total de 1500 millones de pesos. Allí mismo, inaugurará una obra eléctrica, una línea de media tensión, por una inversión de mil millones de pesos.
En Tandil, durante el mismo día, se entregarán unas 52 viviendas junto con la asociación Corazón Tandilense con la cual se trabajó en el marco del programa “Solidaridad con Identidades”, una inversión de casi 3 mil millones de pesos.
En Villa Gesell, inaugurará dos kilómetros y medio de la ruta provincial n°11. Se inaugura el tramo que comprende los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul.
El jueves se concentrará en la Tercera Sección Electoral. En La Matanza recorrerá la obra del polo tecnológico de Ciudad Evita; en Florencio Varela inaugurará un centro de salud mental, la segunda calzada de la Ruta 53, una escuela secundaria y la Unidad Penitenciaria N°62, con capacidad para casi mil internos y talleres de formación laboral.
La semana cerrará en la Sexta Sección, con epicentro en Bahía Blanca. Allí se destacará la puesta en marcha de obras claves para mejorar el abastecimiento de agua potable, como el recambio del acueducto Paso de las Piedras y la construcción de cisternas y estaciones de bombeo por más de $18.000 millones. También se recorrerán barrios con nuevas cuadras pavimentadas, se inaugurará un salón de usos múltiples, se entregará equipamiento médico al Hospital Penna y se avanzará en la instalación de un centro regional de emergencias 911.
En un repaso de noticias de las últimas dos semanas, Bianco enumeró aquellas medidas económicas que afectan directamente a la Provincia. En este sentido, señaló que los índices coparticipables cayeron significativamente lo que afecta el pago de salarios, los fondos para obra pública, salud, educación, etcétera.
“En términos reales implica una pérdida para todas las provincias de 7 billones de pesos, 1 billón y medio de pesos para la provincia de Buenos Aires”, advirtió.
Simulacro de elección
En relación al simulacro de los comicios de septiembre, el ministro afirmó que se encuentra todo en marcha para su realización. En relación a la transmisión de datos, los locales de votación totales para estas elección serán 6934 con 41.189 mesas, donde todos los datos se enviarán a la sede central del Correo Argentino en Monte Grande.
El recuento se hará también en Monte Grande y en una sede de CABA, además participaran del simulacro personal del proyecto, autoridades oficiales, fiscales partidarios, medios de comunicación y más de mil agentes entre operadores de recuento y de soporte.
Además, la semana pasada se firmó el convenio entre el Ministerio de Seguridad provincial y nacional para que Nación auxilie a la PBA en todo lo concerniente a la realización de los comicios.
Ronda de preguntas
Ante la consulta del rol de Jorge Taiana y a qué sector del peronismo responde, Bianco señaló que su figura es “ecumenica” y que surgió de “consensos” de todas las fuerzas políticas que integran Fuerza Patria. En relación al desarrollo de la campaña, precisó que luego del 7 de septiembre se abocarán todos aquellos que componen la gestión bonaerense y los dirigentes peronistas de la provincia a la campaña nacional.
En relación a la lista díscola del peronismo que presentó Fernando Gray, Bianco precisó que “está en su derecho” y que, por otro lado, la visión de Kicillof es apostar por “una lista de unidad”. “Con esta salvedad, nosotros siempre apostamos por la unidad del peronismo”, agregó.