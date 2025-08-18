Ante la denuncia del abandono de los delfines, Aquarium Mar del Plata emitió un comunicado

ELECCIONES 2025

Luego del cierre, Bianco descartó broncas de intendentes dentro de Fuerza Patria Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, para repasar la agenda de Axel Kicillof y brindar detalles de cara al simulacro de elecciones. Además, desestimó broncas residuales por el cierre de listas.