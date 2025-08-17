Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de agosto de 2025 ACUERDOS

Randazzo, Stolbizer y Monzó lideran la lista nacional de Provincias Unidas

Tras la ruptura de los radicales referenciados en Miguel Fernández, el chivilcoyano acordó con los referentes del GEN y del Partido del Diálogo, que habían conformado un frente común tras alejarse de Somos Buenos Aires. La radical Tavela es la N° 4.

