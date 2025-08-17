17 de agosto de 2025
ACUERDOS
Randazzo, Stolbizer y Monzó lideran la lista nacional de Provincias Unidas
Tras la ruptura de los radicales referenciados en Miguel Fernández, el chivilcoyano acordó con los referentes del GEN y del Partido del Diálogo, que habían conformado un frente común tras alejarse de Somos Buenos Aires. La radical Tavela es la N° 4.
Luego de la ruptura de un sector de la UCR bonaerense, el que lidera el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, el espacio referenciado en los gobernadores de Grito Federal puso la mira en Florencio Randazzo para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales.
La postulación se confirmó y los boina blanca dejaron solos a sus socios de Evolución (Martín Lousteau) en este espacio, que confirmó al ex ministro del kirchnerismo como cabeza de lista del espacio común.
Al chivilcoyano se sumarán dos referentes nacionales que rompieron con Somos Buenos Aires en el armado provincial y local, que se unieron para conformar Encuentro Federal como alternativa para octubre.
Las conversaciones parecieran haber dado sus frutos, dado que Randazzo estará secundado por la diputada nacional Margarita Stolbizer, del GEN, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en el segundo y tercer lugar de la lista.
En tanto, la radical vinculada a Lousteau, Danya Tavela, actual legisladora nacional, ocupará el cuarto lugar de la boleta y el rector de la Universidad de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, va en el quinto lugar.
En el sexto la ex candidata a intendenta de Tandil por Consenso Federal, Andrea Almenta, y el exintendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro (socialista aliado al peronismo) en el séptimo lugar de la boleta.