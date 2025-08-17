17 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Fernando Gray patea el tablero y va como candidato con lista propia
El Intendente de Esteban Echeverría finalmente lanzó su postulación como diputado nacional por fuera de Fuerza Patria. Los alcaldes del peronismo miran con atención el movimiento.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, confirmó que será candidato a diputado nacional por su propia lista. De esta manera, se despega de Fuerza Patria y emprende el camino hacia el Congreso de la Nación.
"Se viene el verdadero peronismo en Unión Federal", dijo el jefe comunal del sur del Conurbano junto a quien la secundará en la lista. Su compañera será Maria Laura Guazzaroni, presidenta del Concejo Deliberante de Escobar.
Gray corona así sus cuestionamientos a la conducción del peronismo bonaerense y al kirchnerismo con una jugada en la que se probará en las urnas. Para eso eligió a Guazzaroni, una dirigente que responde al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.
Asimismo, se espera que también se incluya a un dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas en el tercer lugar.
Los intendentes del peronismo quedaron totalmente al margen de la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria y comenzó una ola de especulaciones sobre su reacción al respecto. La elección del 7 de septiembre los tiene como protagonistas ya que defenderán su gestión y territorio, pero la del 26 de octubre la mirarán de afuera.
La preocupación por una baja participación intendentista está sobre la mesa y puede ser determinante en los comicios nacionales. A su vez, los alcaldes siguen de cerca los movimientos de Gray.