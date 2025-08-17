Fernando Gray patea el tablero y va como candidato con lista propia

ENCAMINADO

Con un lilito a la cabeza, la UCR de Fernández arma con la Coalición Cívica para octubre Tras la negativa de ese sector radical de sumarse a Provincias Unidas, que irá con Florencio Randazzo a la cabeza, tienen reservados el segundo y tercer lugar en la lista. Maricel Etchecoin, tambien alfil de Elisa Carrió, ocupará el 4° lugar.