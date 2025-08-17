17 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Insólito: una candidata de Fuerza Patria se postuló para las dos elecciones
Una dirigente del Frente Renovador aparece tanto en una lista para senadores provinciales y finalmente se conoció que también estaba en la nómina que competirá el octubre
En el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el último cierre de listas tuvo menos inconvenientes que el pasado 19 de julio, cuando tuvieron que presentar ante la Junta Electoral los integrantes de las boletas en cada una se las secciones electorales. Allí, los popes de Fuerza Patria tardaron más de lo debido en ponerse de acuerdo y debieron solicitar una prórroga hasta el día siguiente.
Sin embargo, hubo un dato que llamó la atención. Durante el sábado Fuerza Patria confirmó que la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires la encabezará Jorge Taiana, seguido de Jimena López (Frente Renovador) y Juan Grabois, dirigente de Patria Grande que amagó con ir por afuera pero que finalmente quedó dentro del espacio con lugares de protagonismo.
En una interna que quedó favorable a La Cámpora porque puso la mayor cantidad de dirigentes propios en los lugares de preponderancia, hubo un nombre que se repite y aparece tanto en la lista de senadores provinciales como la de diputados nacionales.
Se trata de Marina Salzmann, dirigente del Frente Renovador, referenciada en Sergio Tomás Massa y cumple el rol de concejala del espacio massista en Marcos Paz, distrito alejado del Conurbano bonaerense.
Cabe recordar que el exministro de Economía se corrió de la disputa por los lugares en las listas y mantuvo un rol silencioso para conformar la unidad dentro del peronismo, sobre todo luego de las críticas de Juan Grabois y las amenazas de jugar por afuera si Massa encabezaba la lista de diputados nacionales.
La situación salió a la Luz cuando un usuario de X consultó si Salzmann integraba la lista de senadores provinciales por la Primera Sección. Una comunicadora reflejó que su nombre aparecía en las dos boletas, lo que generó una confusión y una lluvia de críticas hacia la dirigente.
Sin embargo, la propia Salzmann se refirió al caso y ella misma se encargó de aclarar que renunció a su candidatura en la elección bonaerense para abocarse de lleno a la contienda nacional del próximo 26 de octubre.
Con este panorama, resta definir qué dirigente ocupará el lugar de la concejal del Frente Renovador de Marcos Paz en la lista seccional de Septiembre. El peronismo todavía no dejó contento a todos los sectores, ya que por el momento Guillermo Moreno no asoma para integrar ninguna nómina. Otro que podría ocuparlo es algún intendente bonaerense de la Primera sección, ya que los alcaldes no lograron ningún lugar de preponderancia.