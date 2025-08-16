Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2025 BOLETAS COMPLETAS

Así quedaron conformadas las listas de LLA en Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich para el Senado y Alejandro Fargossi en Diputados encabezan las boletas. "Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", señalaron.

Compartir