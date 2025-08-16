16 de agosto de 2025
BOLETAS COMPLETAS
Así quedaron conformadas las listas de LLA en Ciudad de Buenos Aires
Patricia Bullrich para el Senado y Alejandro Fargossi en Diputados encabezan las boletas. "Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", señalaron.
La Libertad Avanza confirmó las listas en la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el Senado y el abogado constitucionalista Alejandro Fargosi en Diputados.
"La Alianza “La Libertad Avanza” de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su lista de candidatos a senadores y diputados. Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", señalaron a través de un comunicado.
SENADORES
Titulares
Patricia Bullrich
Agustin Monteverde
Suplentes
Pilar Ramirez
Carlos Torrendell
DIPUTADOS
Alejandro Fargosi
Patricia Holzman
Nicolas Emma
Sabrina Ajmechet
Fernando de Andreis
Antonela Giampieri
Andres Leone
Valeria Rodrigues Trimarchi
Fernando Pedrosa
María Fernanda Araujo
Lautaro Saponaro
Paloma Linik
Juan Manuel Bensusan
Guadalupe Baulos
Roberto Andrés Campos
Daiana Bravo Ckacka
Hector Francisco Aguirre
Cristina Liliana Ballesteros
Alberto Arco
María Vildoza