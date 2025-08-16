Apps
Sábado, 16 agosto 2025
Argentina
Buenos Aires
16 de agosto de 2025
BOLETAS COMPLETAS

Así quedaron conformadas las listas de LLA en Ciudad de Buenos Aires

Patricia Bullrich para el Senado y Alejandro Fargossi en Diputados encabezan las boletas. "Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", señalaron.

Así quedaron conformadas las listas de LLA en Ciudad de Buenos Aires
La Libertad Avanza confirmó las listas en la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el Senado y el abogado constitucionalista Alejandro Fargosi en Diputados.

"La Alianza “La Libertad Avanza” de la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su lista de candidatos a senadores y diputados. Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", señalaron a través de un comunicado.

SENADORES


Titulares

Patricia Bullrich
Agustin Monteverde

Suplentes

Pilar Ramirez
Carlos Torrendell


DIPUTADOS


Alejandro Fargosi
Patricia Holzman
Nicolas  Emma
Sabrina Ajmechet
Fernando de Andreis
Antonela Giampieri
Andres Leone
Valeria Rodrigues Trimarchi
Fernando Pedrosa
María Fernanda Araujo
Lautaro Saponaro
Paloma Linik
Juan Manuel Bensusan
Guadalupe Baulos
Roberto Andrés Campos
Daiana Bravo Ckacka
Hector Francisco Aguirre
Cristina Liliana Ballesteros
Alberto Arco
María Vildoza

Buenos Aires

