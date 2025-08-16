Fuerza Patria: Taiana encabezaría en la Provincia y Hagman en CABA
El ex senador nacional y ministro de Defensa tendría el N° 1 de la boleta peronista en territorio bonaerense. Grabois participaría del frente y su alfil porteño. El diputado nacional Itaí Hagman, estaría al frente de la nómina porteña.
A horas del cierre de presentación de listas de cara a las elecciones nacionales de octubre, comienzan a sonar con fuerza los cabezas de lista del peronismo para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
En medio de una intensa disputa interna entre el cristinismo y el kicillofismo, un candidato de consenso podría estar consolidándose. Se trata del ex senador nacional y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien iría a la cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.
La idea sería la de contraponer un dirigente mesurado y racional a la figura violenta y controvertida de José Luis Espert, autor de la famosa frase “cárcel o bala”, quien liderará la boleta de La Libertad Avanza.
Itaí Hagman, diputado nacional de Unión por la Patria.
En tanto, el diputado Itaí Hagman, vinculado al dirigente social Juan Grabois, sería el cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta hoy se mencionaba que ese lugar estaba reservado para el legislador Mariano Recaldo, de extracción kirchnerista.
En el caso de Grabois, máximo referente de Patria Grande, estaría cerca de formar parte de la alianza peronista, dejando de lado su amenaza de ir por fuera del armado de Fuerza Patria.