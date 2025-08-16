De Playboy a diputada: una ex vedette acompañará a Espert en la lista libertaria
La actriz y conductora Karen Reichardt será candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Una trayectoria en el mundo del espectáculo y un presente junto a las mascotas.
La actriz y conductora Karen Reichardt firmó su postulación como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, y ocupará el segundo lugar de la lista que encabeza el economista José Luis Espert.
Reconocida en los ´90 por sus participaciones en programas como “Peor es nada”, la ex vedette dejó atrás el mundo del espectáculo para alinearse con el espacio que conduce el presidente Javier Milei.
Nacida en 1969, tuvo una alta exposición décadas atrás con participaciones en comedias cinematográficas como "Brigada cola" (1992) y "Tachero nocturno" (1993), y en películas eróticas como "Despertar de pasiones" (1994).
En 1992 fue tapa de la revista Playboy, en una producción que compartió con María Fernanda Callejón.
Sin antecedentes en la política, la actriz y conductora estuvo durante siete años al frente de “Fanáticas”, el primer programa de televisión sobre fútbol conducido por mujeres, que obtuvo una nominación al Martín Fierro.
Actualmente está al frente de “Amores Perros” en la TV Pública, un ciclo sobre cuidado y adopción responsable de animales.