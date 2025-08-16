Somos Buenos Aires denunció vandalización de su carteles en La Plata

TECNOPOLÍTICA
El presidente del radicalismo capitalino aseguró: “Hace pocos días, junto a Javier Mor Roig (jefe de campaña), dimos nuestro consentimiento para que el Municipio anuncie un “acuerdo de convivencia” para una campaña limpia y sin violencia. Hoy, a menos de 200 metros de la municipalidad, cortaron con una trincheta la cara de mi banner en Diagonal 74 y 50 y rompieron otro”.
Repudio a los energúmenos de siempre, aferrados a la vieja política que la gente ya no quiere.— Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) August 14, 2025
Hace pocos días, junto a Javier Mor Roig (jefe de campaña), dimos nuestro consentimiento para que el Municipio anuncie un “acuerdo de convivencia” para una campaña limpia y sin… pic.twitter.com/6gRDg2CWvk