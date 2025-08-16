Apps
Sábado, 16 agosto 2025
ASÍ, NO

Somos Buenos Aires denunció vandalización de su carteles en La Plata

La alianza de centro reclamó por la rotura de banners en el centro de la ciudad. “Vandalismo y violencia política, anónima y cobarde”, aseguraron.

Somos Buenos Aires denunció vandalización de su carteles en La Plata
La campana electoral rumbo a las legislativas de septiembre comenzó con un tono alto, alimentado con declaraciones fuertes, acusaciones y algunos encontronazos como los que mantuvieron camporistas y libertarios días atrás en Ensenada.

Un nuevo hecho sacudió a la política bonaerense, luego de que Somos Buenos Aires denunciase la vandalización de elementos de campaña en la ciudad de La Plata, reflejándolo en las redes sociales.

Así, el radical Pablo Nicoletti, candidato a diputado provincial por esta alianza de centro, repudió “a los energúmenos de siempre, aferrados a la vieja política que la gente ya no quiere”. El presidente del radicalismo capitalino aseguró: “Hace pocos días, junto a Javier Mor Roig (jefe de campaña), dimos nuestro consentimiento para que el Municipio anuncie un “acuerdo de convivencia” para una campaña limpia y sin violencia. Hoy, a menos de 200 metros de la municipalidad, cortaron con una trincheta la cara de mi banner en Diagonal 74 y 50 y rompieron otro”. 

Y cerró: “Vandalismo y violencia política, anónima y cobarde. No nos van a detener: somos la alternativa que La Plata necesita”.

 

