16 de agosto de 2025 EN CABA

Una obra faraónica quedó en la nada tras 17 años: costó 420 millones de dólares

Milei le puso el punto final al proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que insumió un gasto monumental y había quedado paralizado durante el gobierno de Macri.

