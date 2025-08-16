Apps
Sábado, 16 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
16 de agosto de 2025
EN CABA

Una obra faraónica quedó en la nada tras 17 años: costó 420 millones de dólares

Milei le puso el punto final al proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que insumió un gasto monumental y había quedado paralizado durante el gobierno de Macri.

Una obra faraónica quedó en la nada tras 17 años: costó 420 millones de dólares
Compartir

Luego de 17 años de su lanzamiento, y a seis de su paralización, el gobierno nacional canceló definitivamente una obra faraónica que le costó al Estado nada menos que 420 millones de dólares: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

De esa manera, todo el dinero invertido en ese proyecto, que se inició durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y quedó paralizado durante la de Mauricio Macri, quedó apuntado a la cuenta de las frustraciones.

La Nación acordó ayer con las compañías constructoras (SACDE y Ghella) la rescisión del contrato de la obra, que quedó detenida con un mínimo grado de avance: del proyectado túnel de más de 32 kilómetros entre el barrio porteño de caballito y el partido bonaerense de Moreno sólo se completaron siete. No se llegó a construir ninguna estación ni el resto de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del ferrocarril.

La gigantesca máquina tuneladora que fue traída a la Argentina en 2011, y que concretó la primera parte del trabajo, quedará enterrada dentro del segmento de túnel que llegó a realizarse y que ahora no tendrá ninguna utilidad.

La obra quedó envuelta en un escándalo de corrupción internacional (el caso conocido como “Lava Jato”) cuando la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado sobornos para obtener la adjudicación.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

HASTA EL VIERNES

Paritarias: Kicillof quiere cerrar el acuerdo, pero los médicos se hacen esperar

Luego de que gremios estatales y docentes dieran el sí, la CICOP se tomará hasta el viernes para tratar la propuesta de la Provincia en un plenario.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La UCR bonaerense se baja del frente Provincias Unidas y crece la tensión interna

Lara Goyburu: “La corrupción pasó a ser la principal preocupación de los argentinos”

Fuerza Patria avanza en el cierre de listas y en la provincia se mantiene la incógnita

El juez Kreplak le respondió Milei y le recordó que tiene "obligación de no interferir"

Bullrich confirmó su candidatura y comienza la danza de nombres por su reemplazo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET