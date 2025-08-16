16 de agosto de 2025
Una obra faraónica quedó en la nada tras 17 años: costó 420 millones de dólares
Milei le puso el punto final al proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que insumió un gasto monumental y había quedado paralizado durante el gobierno de Macri.
Luego de 17 años de su lanzamiento, y a seis de su paralización, el gobierno nacional canceló definitivamente una obra faraónica que le costó al Estado nada menos que 420 millones de dólares: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
De esa manera, todo el dinero invertido en ese proyecto, que se inició durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y quedó paralizado durante la de Mauricio Macri, quedó apuntado a la cuenta de las frustraciones.
La Nación acordó ayer con las compañías constructoras (SACDE y Ghella) la rescisión del contrato de la obra, que quedó detenida con un mínimo grado de avance: del proyectado túnel de más de 32 kilómetros entre el barrio porteño de caballito y el partido bonaerense de Moreno sólo se completaron siete. No se llegó a construir ninguna estación ni el resto de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del ferrocarril.
La gigantesca máquina tuneladora que fue traída a la Argentina en 2011, y que concretó la primera parte del trabajo, quedará enterrada dentro del segmento de túnel que llegó a realizarse y que ahora no tendrá ninguna utilidad.
La obra quedó envuelta en un escándalo de corrupción internacional (el caso conocido como “Lava Jato”) cuando la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado sobornos para obtener la adjudicación.