Apps
Viernes, 15 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
15 de agosto de 2025
AFUERA

La UCR bonaerense se baja del frente Provincias Unidas y crece la tensión interna

Miguel Fernández se negó a firmar la adhesión del radicalismo bonaerense al armado electoral junto a Florencio Randazzo y pidió a la Justicia que rechace su incorporación. La decisión dejó sin efecto la alianza con Provincias Unidas

La UCR bonaerense se baja del frente Provincias Unidas y crece la tensión interna
Compartir

La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires decidió no avanzar con su incorporación al frente Provincias Unidas luego de que Miguel Fernández se negara a firmar la adhesión presentada por Pablo Domenichini. Fernández elevó además una nota al juez Alejo Ramos Padilla para solicitar formalmente que se rechace el ingreso del partido al espacio, lo que dejó a la UCR fuera de la alianza de cara a las elecciones nacionales de octubre.

El principal motivo del desacuerdo fue la inclusión de Florencio Randazzo como primer candidato en la lista del frente, impulsada por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y respaldada únicamente por el sector de Martín Lousteau. Intendentes bonaerenses radicales cuestionaron esa imposición y consideraron que la boleta encabezada por Randazzo no representa una alternativa viable. En palabras de un jefe comunal, la propuesta “sería imposible de militar en el interior de la provincia”.

El último viernes, la Convención de Contingencia del partido, presidida por Domenichini, se quedó sin quorum tras la retirada de dirigentes del abadismo y del sector de Fernández, entre ellos Érica Revilla, Sebastián Salvador, Agustín Máspoli, Miguel Gargaglione y Diego Garciarena. Sin el respaldo necesario, el órgano interno no pudo avalar la integración al frente, acelerando la ruptura.

La situación se suma a otras tensiones recientes dentro del radicalismo provincial, como la fractura de los espacios de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer y el alejamiento del abadismo del armado “Somos Buenos Aires”.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CIERRE DE LISTAS

Fuerza Patria avanza en el cierre de listas y en la provincia se mantiene la incógnita

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina y la implementación de la Boleta Única de Papel, el peronismo bonaerense encara una pulseada interna para definir quién encabezará la boleta de Fuerza Patria en octubre, en medio de tensiones entre el kirchnerismo, el kicillofismo y el massismo por el reparto de las 15 bancas en juego.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Lara Goyburu: “La corrupción pasó a ser la principal preocupación de los argentinos”

El juez Kreplak le respondió Milei y le recordó que tiene "obligación de no interferir"

Bullrich confirmó su candidatura y comienza la danza de nombres por su reemplazo

Bandera de largada: qué fuerza y qué candidatos fueron los primeros en presentarse

Mar del Plata: el número que puede definir el tablero en el Concejo Deliberante

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET