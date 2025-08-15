Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2025 AFUERA

La UCR bonaerense se baja del frente Provincias Unidas y crece la tensión interna

Miguel Fernández se negó a firmar la adhesión del radicalismo bonaerense al armado electoral junto a Florencio Randazzo y pidió a la Justicia que rechace su incorporación. La decisión dejó sin efecto la alianza con Provincias Unidas

