Buenos Aires 15 de agosto de 2025 ESCENARIO PROVINCIAL

Inteligencia artificial: los riesgos de la campaña sucia en los comicios bonaerenses

El gobernador bonaerense y la vicegobernadora Verónica Magario cuestionaron la circulación de videos y noticias falsas. El abogado constitucionalista Diego Armesto, entrevistado por Desconfiados, destacó la necesidad de controles judiciales y regulaciones frente a estas prácticas.

