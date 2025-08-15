15 de agosto de 2025
PARITARIAS
AJB reclama ser convocada para revisar salarios judiciales
Tras el acuerdo alcanzado con estatales y docentes, la Asociación Judicial Bonaerense advierte que la pauta vigente no compensa la pérdida de poder adquisitivo y exige al Poder Ejecutivo provincial iniciar negociaciones para ajustar los sueldos.
Tras el acuerdo salarial alcanzado entre estatales y docentes con la administración de Axel Kicillof, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) solicitó ser convocada para iniciar negociaciones destinadas a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores judiciales.
El entendimiento logrado con los otros sectores prevé un incremento trimestral de 5 puntos: 2,5% en agosto, a percibirse en septiembre, y 2,5% en octubre, a abonarse en noviembre, calculado sobre la base del sueldo de julio de este año. De este modo, el aumento acumulado para 2025 asciende al 25,9%.
Asimismo, la propuesta incluyó la conformación de una mesa de monitoreo salarial en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre, en función de la evolución de los índices de inflación.
Sin embargo, los judiciales consideran que la pauta ofrecida hasta el momento resulta insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y exigen que la Provincia revise y mejore el esquema de aumentos, evitando desfasajes que afecten los salarios de los próximos meses.
En su comunicado, la AJB destacó: “Ante el sostenido incremento de los índices inflacionarios, con significativos aumentos en tarifas y combustibles que deterioran el poder adquisitivo de las y los trabajadores judiciales, reclamamos al Poder Ejecutivo provincial que se convoque a la brevedad para debatir un incremento salarial y abordar la amplia agenda de reclamos pendientes”.
De este modo, la entidad gremial busca asegurar que las negociaciones reflejen de manera adecuada la situación económica de los trabajadores judiciales y garantizar la actualización de los salarios en consonancia con la inflación.