Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de agosto de 2025 PARITARIAS

AJB reclama ser convocada para revisar salarios judiciales

Tras el acuerdo alcanzado con estatales y docentes, la Asociación Judicial Bonaerense advierte que la pauta vigente no compensa la pérdida de poder adquisitivo y exige al Poder Ejecutivo provincial iniciar negociaciones para ajustar los sueldos.

Compartir