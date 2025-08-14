14 de agosto de 2025
EN CAMPAÑA
Montenegro: “El gobierno de la Provincia defiende a los delincuentes y a los usurpadores”
El intendente y candidato del frente libertario tuvo una definición para con la administración de Kicillof y deploró el mecanismo de las candidaturas testimoniales porque “son una trampa”.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, lanzó, en el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense de la alianza La Libertad Avanza, una dura definición sobre el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires: dijo que “es un gobierno que defiende a los delincuentes”.
“Hace décadas que veo al kirchnerismo llenar de miseria a la provincia de Buenos Aires. Hace años que veo defender a los delincuentes. Hace años que veo cómo les explican cómo usurpar”, dijo Montenegro, que también es el primer candidato a senador provincial por la quinta sección electoral, en el breve discurso que, como los aspirantes que lideran las boletas de las otras secciones, pronunció antes del cierre del evento a cargo del presidente de la Nación, Javier Milei.
“En septiembre se discuten dos modelos: un modelo kirchnerista que defiende a los chorros y a los usurpadores y un modelo, que somos nosotros, los que defendemos al que labura, los que defendemos la libertad, los que defendemos el esfuerzo”, dijo el alcalde de General Pueyrredón.
Antes, en la previa del acto, había adelantado su duro concepto para con el gobierno de Kicillof y apuntó contra la estrategia de las candidaturas testimoniales.
“Yo expliqué claramente que mi candidatura no es testimonial. Que el día que yo deje de ser intendente voy a asumir como senador”, enfatizó Montenegro. “No voy a mudarme de Mar del Plata, la ciudad que amo. Pero sí tengo claro que las testimoniales son una trampa. Así como se hizo trampa el día que cortaron la luz, o como cuando cambian la fecha de la elección. A esto es a lo que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.”