Apps
Jueves, 14 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
14 de agosto de 2025
COMPLICADO

Piden que Alberto Fernández vaya juicio oral por violencia contra Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González dictaminó a favor para que el expresidente de la nación sea sentado en el banquillo de los acusados.

Piden que Alberto Fernández vaya juicio oral por violencia contra Fabiola Yañez
Compartir

El fiscal federal Ramiro González dictaminó este jueves a favor del envío a juicio oral del ex presidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.

Según indicó Noticias Argentinas, en un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal consideró que se trató de una "investigación compleja" y que la acusación al ex presidente se basa en hechos ocurridos  en una "relación asimétrica de poder" desde 2016, informaron fuentes judiciales.

En el marco de esa relación hubo de modo "sistemático" violencia hacia Yañez mediante "acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una "especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".

El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DIPUTADOS

Portazo en LLA: se suma un unibloque y otro espacio ratifica su composición

El legislador Juan José Esper se apartó de La Libertad Avanza y conformó el unibloque Derecha Popular en Diputados bonaerenses, en medio de la fragmentación interna de la alianza antes de las elecciones del 7 de septiembre.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Rotos, doblados y atomizados

Portazo en LLA: se suma un unibloque y otro espacio ratifica su composición

Los intendentes UCR resisten a Randazzo y la Convención se reúne de urgencia

Día Clave: todo listo para el desembarco de Milei en La Plata

El Gobierno analiza recusar al juez Kreplak por ser hermano del ministro de Salud 

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET