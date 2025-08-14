14 de agosto de 2025
COMPLICADO
Piden que Alberto Fernández vaya juicio oral por violencia contra Fabiola Yañez
El fiscal federal Ramiro González dictaminó a favor para que el expresidente de la nación sea sentado en el banquillo de los acusados.
El fiscal federal Ramiro González dictaminó este jueves a favor del envío a juicio oral del ex presidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.
Según indicó Noticias Argentinas, en un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal consideró que se trató de una "investigación compleja" y que la acusación al ex presidente se basa en hechos ocurridos en una "relación asimétrica de poder" desde 2016, informaron fuentes judiciales.
En el marco de esa relación hubo de modo "sistemático" violencia hacia Yañez mediante "acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad", enumeró la fiscalía y que todo ocurrió en una "especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada".
El juez Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral y Fernández llegaría así a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.