El Gobierno bonaerense apunta a Nación por la falta de patentes

El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, advirtió que la escasez de chapas afecta la seguridad vial y anunció que la Provincia implementará una placa alternativa para identificar vehículos.

