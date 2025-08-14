Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2025 LEGISLATIVAS 2025

La Provincia y los intendentes salen a la cancha para que la gente vote

La preocupación por el ausentismo en el proceso electoral es cada vez mayor y desde el peronismo activan mecanismos para impulsar la participación. El Gobierno bonaerense junto a los municipios buscan respuestas.

