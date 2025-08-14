14 de agosto de 2025
Confirmado: Espert será la cabeza de la lista de LLA a diputados nacionales por la provincia
El economista liberal José Luis Espert fue confirmado como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, consolida la alianza entre ambos líderes y refuerza la estrategia libertaria para competir en el principal bastión electoral del país.
El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, anunció que José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional por la coalición en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. “El profe va a ser la cara visible de nuestra lista en la Provincia”, afirmó Pareja en Radio Mitre, destacando el respaldo del presidente Javier Milei a Espert como figura clave para enfrentar al kirchnerismo en el principal distrito electoral del país.
El anuncio se dio en el marco de los preparativos para un acto de lanzamiento de campaña en La Plata, encabezado por Milei, donde se espera consolidar la estrategia electoral de LLA en territorio bonaerense.
Perfil y trayectoria política
José Luis Espert, nacido el 21 de noviembre de 1961 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, es un economista y político reconocido por su defensa del liberalismo económico.
Doctor y Master en Economía por la Universidad del CEMA (UCEMA), Master en Estadística por la Universidad Nacional de Tucumán y Licenciado en Economía por la UBA, Espert ha sido profesor de Econometría y Finanzas Públicas, además de columnista en medios como La Nación y El País de Uruguay.
Su trayectoria profesional incluye roles como analista de políticas monetarias y economista jefe en firmas como Estudio Broda y Econométrica S.A., además de fundar su propia consultora, Estudio Espert, en 2000.
En el ámbito político, Espert se destacó como candidato presidencial en 2019 por el Frente Despertar, obteniendo el 1,47% de los votos. En 2021, lideró la coalición Avanza Libertad y fue electo diputado nacional por Buenos Aires con el 7,5% de los sufragios, asumiendo el 10 de diciembre de ese año. Desde enero de 2024, preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. En 2023, se unió brevemente a Juntos por el Cambio como precandidato a senador por Buenos Aires, pero tras la derrota en las PASO, rompió con la coalición. En marzo de 2024, Espert anunció su incorporación a La Libertad Avanza, consolidando su alineación con Javier Milei.
Espert es conocido por su discurso crítico hacia el kirchnerismo y las políticas económicas de gobiernos anteriores, abogando por el libre comercio, la reducción del gasto público y la eliminación de impuestos a las exportaciones. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversias, como las acusaciones de financiamiento irregular en su campaña de 2019, que él y su equipo desmintieron, o sus declaraciones polémicas, como las realizadas en 2024 pidiendo “cárcel o bala” para opositores al gobierno de Milei, lo que le valió una denuncia penal.
Relación con altibajos
La relación entre Espert y Milei ha tenido altibajos. Ambos compartieron el espacio Frente Despertar en 2019, pero se separaron en 2021 cuando Milei decidió competir por separado en las elecciones legislativas. A pesar de esta ruptura, Espert mantuvo un diálogo intermitente con sectores libertarios. En marzo de 2024, Milei anunció oficialmente la incorporación de Espert a La Libertad Avanza, sellando una alianza que se fortaleció con la afiliación formal de Espert al partido en febrero de 2025, en un acto en la Casa Rosada junto a Milei y Karina Milei.
El presidente lo ha calificado como un “libertario puro” y lo considera un pilar para llevar las ideas de la libertad a Buenos Aires, destacándolo como su “debilidad” política y un aliado clave en eventos públicos como Expo Agro y la presentación de su libro en el Luna Park. Sin embargo, fuentes indican que Karina Milei, presidenta de LLA, ha mostrado reservas sobre Espert, prefiriendo figuras de mayor “pureza” libertaria.
Con Espert como cabeza de lista, La Libertad Avanza busca consolidar su base electoral en Buenos Aires, un distrito clave donde el oficialismo obtuvo el 24,5% de los votos en las PASO de 2023.
La candidatura de Espert, respaldada por Milei, apunta a capitalizar su imagen de economista liberal y su experiencia legislativa para desafiar al peronismo liderado por Axel Kicillof, en lo que Milei ha llamado “la madre de todas las batallas”.