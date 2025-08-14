Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2025 DEFINICIONES

Confirmado: Espert será la cabeza de la lista de LLA a diputados nacionales por la provincia

El economista liberal José Luis Espert fue confirmado como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, consolida la alianza entre ambos líderes y refuerza la estrategia libertaria para competir en el principal bastión electoral del país.

