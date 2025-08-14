Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2025 ACTO LIBERTARIO

Día Clave: todo listo para el desembarco de Milei en La Plata

El Presidente encabezará esta tarde en el Club Atenas de La Plata el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires, con eje en sus reformas económicas y críticas a Kicillof, rumbo a las legislativas del 7 de septiembre.

