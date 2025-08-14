14 de agosto de 2025
ACTO LIBERTARIO
Día Clave: todo listo para el desembarco de Milei en La Plata
El Presidente encabezará esta tarde en el Club Atenas de La Plata el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires, con eje en sus reformas económicas y críticas a Kicillof, rumbo a las legislativas del 7 de septiembre.
El presidente de la Nación, Javier Milei, llegará hoy a la ciudad de La Plata para liderar un acto en el Club Atenas, marcando el inicio oficial de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
El evento, programado para las 18:00 en el microestadio ubicado en la calle 13 entre 58 y 59, espera reunir a miles de simpatizantes y contará con la presencia de gran parte del Gabinete nacional, candidatos de las ocho secciones electorales y referentes de la alianza con el PRO.El acto, organizado por el armador bonaerense Sebastián Pareja, jefe de campaña para las elecciones provinciales y nacionales, tendrá como anfitrión al candidato a diputado por la Octava Sección, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.
Se espera que Milei, como principal orador, presente los lineamientos de la campaña, con un discurso centrado en las reformas económicas de su gobierno y críticas a la gestión del gobernador Axel Kicillof.
La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave, apostando por una campaña que combine el liderazgo de Milei con un mensaje de polarización contra el kirchnerismo.