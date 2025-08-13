13 de agosto de 2025
ENCUENTRO
Los senadores del PRO hicieron un voto de unidad
Los representantes amarillos en el Senado bonaerense reafirmaron la necesidad de que el bloque se mantenga unido.
Los senadores bonaerenses del PRO mantuvieron hoy un encuentro en el que ratificaron la importancia de que la bancada se mantenga unida para “enfrentar los desafíos que atraviesa” la provincia de Buenos Aires y avanzar en “soluciones concretas”.
En la reunión de trabajo, los integrantes del bloque amarillo en la Cámara alta provincial ratificaron “su compromiso con los bonaerenses y con una agenda legislativa centrada en las verdaderas prioridades de la provincia: seguridad, educación, empleo y fortalecimiento institucional”.
Así lo afirmaron en un breve comunicado que compartieron tras el encuentro, y en el que también cuentan que “coincidieron en que la unidad del bloque es una herramienta esencial para enfrentar los desafíos que atraviesa Buenos Aires y para proponer soluciones concretas que mejoren la vida de los ciudadanos”.
De esta manera, los legisladores asumieron el compromiso de que la bancada, que tiene nueve integrantes, no se rompa.