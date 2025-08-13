Apps
Miércoles, 13 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
13 de agosto de 2025
ENCUENTRO

Los senadores del PRO hicieron un voto de unidad

Los representantes amarillos en el Senado bonaerense reafirmaron la necesidad de que el bloque se mantenga unido.

Los senadores del PRO hicieron un voto de unidad
Compartir

Los senadores bonaerenses del PRO mantuvieron hoy un encuentro en el que ratificaron la importancia de que la bancada se mantenga unida para “enfrentar los desafíos que atraviesa” la provincia de Buenos Aires y avanzar en “soluciones concretas”.

En la reunión de trabajo, los integrantes del bloque amarillo en la Cámara alta provincial ratificaron “su compromiso con los bonaerenses y con una agenda legislativa centrada en las verdaderas prioridades de la provincia: seguridad, educación, empleo y fortalecimiento institucional”.

Así lo afirmaron en un breve comunicado que compartieron tras el encuentro, y en el que también cuentan que “coincidieron en que la unidad del bloque es una herramienta esencial para enfrentar los desafíos que atraviesa Buenos Aires y para proponer soluciones concretas que mejoren la vida de los ciudadanos”.

De esta manera, los legisladores asumieron el compromiso de que la bancada, que tiene nueve integrantes, no se rompa.

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LA MATANZA

Tras el reclamo de Espinoza, aprobaron un nuevo plan de mesas de votación

La Junta Electoral bonaerense respaldó el diagrama alternativo presentado por el Juzgado Federal de Alejo Ramos Padilla, quien realizó modificaciones al organigrama original que había confeccionado ante las quejas de los matanceros. 

NOTICIAS MÁS VISTAS

De UxP a Unión y Libertad, el sinuoso camino de una ex candidata de Tolosa Paz

PJ bonaerense: la otra elección que se le viene al peronismo en tiempos tumultuosos

El peronismo bonaerense y cómo sostener la estantería hacia octubre

Una mala para Kicillof: dicen que la Provincia ajustó salarios pero igual perdió plata

Cristina Kirchner impugna millonario decomiso y busca frenar la ejecución de sus bienes

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET